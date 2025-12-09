CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Campionario - indicatore per MetaTrader 5

Serj | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(56)
Pubblicato:
i_sampler.mq5 (7.07 KB) visualizza
\MQL5\Experts\
e_checksampler.mq5 (2.34 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore (i_Sampler.mq5) calcola gli ingressi ideali ed è progettato per l'addestramento delle reti neurali.

L'indicatore dispone di due buffer:

  • buffer 0 (linea verde nell'immagine) segnale analogico, calcolato come rapporto tra la deviazione positiva e negativa del prezzo per le barre_future in avanti, normalizzato all'intervallo -1, +1;
  • buffer 1 (istogramma bicolore sull'immagine) segnale discreto, che può assumere solo tre valori -1 (vendere), 0 (aspettare), +1 (comprare).

Il segnale discreto può essere calcolato con due metodi:

  • con il 1° metodo il segnale appare quando il segnale analogico supera la soglia, parametro porog;
  • con il 2° metodo il segnale appare se soddisfa le condizioni stabilite dai parametri sl e tp.

Ecco come appare l'indicatore

Per verificare le letture dell'indicatore, viene realizzato un Expert Advisor di prova (e_CheckSampler.mq5).

L'Expert Advisor prende i dati dal file formato dall'indicatore.

Questo è il modo in cui un Expert Advisor dovrebbe idealmente operare.

test

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/903

Indicatore di correlazione Indicatore di correlazione

Indicatore di correlazione di Pearson.

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Un controllo grafico per l'input del colore.

ATR Cycles ATR Cycles

Un filtro di volatilità basato su 3 ATR: un ATR veloce, un ATR medio e un ATR lento.

Funzione per il calcolo della dimensione del lotto dal rischio per deposito Funzione per il calcolo della dimensione del lotto dal rischio per deposito

La funzione calcola la dimensione del lotto di una posizione aperta. Come parametri vengono passati il prezzo di apertura di una transazione, il prezzo del livello di stop loss e il rischio per transazione in percentuale del deposito.