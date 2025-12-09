Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Campionario - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore (i_Sampler.mq5) calcola gli ingressi ideali ed è progettato per l'addestramento delle reti neurali.
L'indicatore dispone di due buffer:
- buffer 0 (linea verde nell'immagine) segnale analogico, calcolato come rapporto tra la deviazione positiva e negativa del prezzo per le barre_future in avanti, normalizzato all'intervallo -1, +1;
- buffer 1 (istogramma bicolore sull'immagine) segnale discreto, che può assumere solo tre valori -1 (vendere), 0 (aspettare), +1 (comprare).
Il segnale discreto può essere calcolato con due metodi:
- con il 1° metodo il segnale appare quando il segnale analogico supera la soglia, parametro porog;
- con il 2° metodo il segnale appare se soddisfa le condizioni stabilite dai parametri sl e tp.
Per verificare le letture dell'indicatore, viene realizzato un Expert Advisor di prova (e_CheckSampler.mq5).
L'Expert Advisor prende i dati dal file formato dall'indicatore.
Questo è il modo in cui un Expert Advisor dovrebbe idealmente operare.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/903
Indicatore di correlazione di Pearson.IncGUI_ColorInput
Un controllo grafico per l'input del colore.
Un filtro di volatilità basato su 3 ATR: un ATR veloce, un ATR medio e un ATR lento.Funzione per il calcolo della dimensione del lotto dal rischio per deposito
La funzione calcola la dimensione del lotto di una posizione aperta. Come parametri vengono passati il prezzo di apertura di una transazione, il prezzo del livello di stop loss e il rischio per transazione in percentuale del deposito.