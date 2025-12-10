Lo script funziona per ordinare una matrice di tipo double utilizzando diversi metodi:

Esistono due funzioni per ciascun metodo, per l'ordinamento ascendente (Up) e discendente (Dn):

SortBubbleUp(double & aAr[]);

SortBubbleDn(double & aAr[]);

SortSelectUp(double & aAr[]);

SortSelectDn(double & aAr[]);

SortInsertUp(double & aAr[]);

SortInsertDn(double & aAr[]);

SortShellUp(double & aAr[]);

SortShellDn(double & aAr[]);

SortHoareUp(double & aAr[]);

SortHoareDn(double & aAr[]);

SortSelectUpFst(double & aAr[]);

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Lo script contiene anche diverse funzioni ausiliarie:

Check(double & aAr[]) - verifica se l'array è ordinato in ordine crescente. Se l'array non è ordinato, viene visualizzato il messaggio "Error" nella finestra di avviso.

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,stringa aHeader="") - emette l'array nell'avviso tramite una stringa. Parametri: double & aAr[] - array, int aDigits - numero di cifre decimali quando si emettono i valori dell'array, stringa aHeader - messaggio aggiuntivo all'inizio della stringa. La funzione può essere utile per coloro che desiderano comprendere i diversi metodi di ordinamento in modo più dettagliato, per osservare visivamente i cambiamenti nell'array a ogni passo di ordinamento.

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,stringa aHeader="") - produce l'output dell'array in una colonna di avviso. Parametri: double & aAr[] - array, int aDigits - numero di cifre decimali per l'output dei valori dell'array, string aHeader - messaggio da cui parte l'output dell'array, per comodità.

In base ai risultati della misurazione delle prestazioni (Fig. 1), le funzioni sono disposte nel seguente ordine:

Hoare - 15 ms;

Shell - 318 ms;

SelectFst - 451 ms;

Seleziona - 1318;

Insert - 1751;

Bolla - 4513;





Figura 1. Risultati della misurazione delle prestazioni delle diverse funzioni di ordinamento degli array

Il leader più ovvio è il metodo di Hoare, tuttavia questo metodo è ricorsivo e bisogna fare attenzione quando lo si utilizza.