sSortTest - script per MetaTrader 5
Lo script funziona per ordinare una matrice di tipo double utilizzando diversi metodi:
- Ordinamento a bolle;
- Ordinamento per selezione;
- Ordinamento per inserimento;
- Ordinamento a conchiglia;
- metodoHoar sort/Quick sort;
- metodo di selezione che utilizza le funzioni ArrayMinimum() e ArrayMaximum().
Esistono due funzioni per ciascun metodo, per l'ordinamento ascendente (Up) e discendente (Dn):
- SortBubbleUp(double & aAr[]);
- SortBubbleDn(double & aAr[]);
- SortSelectUp(double & aAr[]);
- SortSelectDn(double & aAr[]);
- SortInsertUp(double & aAr[]);
- SortInsertDn(double & aAr[]);
- SortShellUp(double & aAr[]);
- SortShellDn(double & aAr[]);
- SortHoareUp(double & aAr[]);
- SortHoareDn(double & aAr[]);
- SortSelectUpFst(double & aAr[]);
- SortSelectDnFst(double & aAr[]).
Lo script contiene anche diverse funzioni ausiliarie:
- Check(double & aAr[]) - verifica se l'array è ordinato in ordine crescente. Se l'array non è ordinato, viene visualizzato il messaggio "Error" nella finestra di avviso.
- ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,stringa aHeader="") - emette l'array nell'avviso tramite una stringa. Parametri: double & aAr[] - array, int aDigits - numero di cifre decimali quando si emettono i valori dell'array, stringa aHeader - messaggio aggiuntivo all'inizio della stringa. La funzione può essere utile per coloro che desiderano comprendere i diversi metodi di ordinamento in modo più dettagliato, per osservare visivamente i cambiamenti nell'array a ogni passo di ordinamento.
- ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,stringa aHeader="") - produce l'output dell'array in una colonna di avviso. Parametri: double & aAr[] - array, int aDigits - numero di cifre decimali per l'output dei valori dell'array, string aHeader - messaggio da cui parte l'output dell'array, per comodità.
In base ai risultati della misurazione delle prestazioni (Fig. 1), le funzioni sono disposte nel seguente ordine:
- Hoare - 15 ms;
- Shell - 318 ms;
- SelectFst - 451 ms;
- Seleziona - 1318;
- Insert - 1751;
- Bolla - 4513;
Figura 1. Risultati della misurazione delle prestazioni delle diverse funzioni di ordinamento degli array
Il leader più ovvio è il metodo di Hoare, tuttavia questo metodo è ricorsivo e bisogna fare attenzione quando lo si utilizza.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/904
