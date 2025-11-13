Unisciti alla nostra fan page
KalmanFilter - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
iziogas
L'indicatore produce una linea adattiva veloce che consente di stimare la linea di tendenza.
Questo indicatore è stato eseguito per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 14.09.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/762
