KalmanFilter - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
14
(18)
Il vero autore:

iziogas

L'indicatore produce una linea adattiva veloce che consente di stimare la linea di tendenza.

Questo indicatore è stato eseguito per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 14.09.2007.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/762

