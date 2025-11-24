Un esempio di utilizzo della DLL pubblicata in Memory Mapping per lavorare con le funzioni di File Mapping. Un analogo dell'esempio pubblicato in MQL4.



In questo esempio, l'Expert Advisor lanciato crea un file virtuale in memoria e inizia ad aggiornare la quotazione del simbolo in esso contenuto.

Quando si lanciano Expert Advisor in altri terminali, questi Expert Advisor aprono il file creato e iniziano ad aggiornare le loro quotazioni.

In questo modo, gli Expert Advisor scambiano le loro quotazioni attraverso un file comune.

Su richiesta dei principianti, è stata aggiunta una dimostrazione del lavoro con le stringhe.

Per la compatibilità della trasmissione tra MT4 e MT5, le stringhe vengono convertite in un array a singolo byte.



Il formato di questo file è completamente identico a quello dell'Expert Advisor per MetaTrader 4. Pertanto, è possibile scambiare le quotazioni tra MetaTrader 5 e MetaTrader 4.

