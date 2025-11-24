Nel progetto Visual C++ 2010 sono presenti due classi: CMemMapApi e CMemMapFile.

Esse svolgono la stessa funzione: lavorare con la memoria virtuale (Memory Mapping) nello stile del solito lavoro con i file.

Creare un file in memoria;

Scrivere e leggere dati da esso;

Possibilità di scambiare dati tra applicazioni. Anche tra MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Nella copiatura delle transazioni tra terminali dello stesso computer.

Scambio di quotazioni per creare esperti di arbitraggio, ecc.

Lavorando con la memoria, si ottiene un grande guadagno nella velocità di scambio delle informazioni.L'applicazione principale è ovviamente lo scambio di informazioni:

Ma può essere utilizzato anche per l'archiviazione temporanea dei dati degli Expert Advisor.

La differenza tra le classi CMemMapFile e CMemMapApi è che CMemMapApi è solo un wrapper di funzioni WinApi.

int MemOpen( string path, int size, int mode, int &err[]); void MemClose( int hmem); int MemGrows( int hmem, string path, int newsize, int &err[]); int MemGetSize( int hmem, int &err[]); int MemSetSize( int hmem, int size, int &err[]); int MemWrite( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemRead( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemWriteStr( int hmem, string buf, int pos, int size, int &err[]); int MemReadStr( int hmem, string buf, int pos, int &size, int &err[]);

La comodità di CMemMapFile è che memorizza il nome del file, l'handle e la posizione corrente di lettura/scrittura ed esegue tutti i controlli necessari sulla dimensione del file stesso.Tuttavia, l'oggetto CMemMapApi può gestire più file di memoria contemporaneamente, mentre l'oggetto CMemMapFile gestisce solo un singolo file.Nell'attuale progetto di DLL tutte le funzioni esportate sono prese esattamente da CMemMapApi, per organizzare il lavoro con più file di memoria.La classe CMemMapFile è stata creata per lavorare con la memoria in altri progetti C++.

