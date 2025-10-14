Unisciti alla nostra fan page
IncRVIOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CRVIOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index) tramite buffer di indicatori.
Applicazione:
Il metodo Init () con parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataOpen[] - buffer con i dati Open per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aM[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aMS[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aR[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aRS[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aMain[] - buffer con i valori calcolati della linea principale;
- double aSignal[] - buffer con i valori calcolati della linea principale.
- int BarsRequiredMain() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo della linea principale;
- int BarsRequiredSignal() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo della linea del segnale;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_RVIOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CRVIOnArray. Il file IncRVIOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Relative Vigor Index (RVI ) si basa sull'idea che in un mercato toro il prezzo di chiusura è solitamente superiore al prezzo di apertura. E viceversa in un mercato orso. Pertanto, il vigore di un movimento è stabilito dalla posizione in cui si trova il prezzo alla fine del periodo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/654
