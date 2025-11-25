CodeBaseSezioni
Mappatura dei file senza DLL - libreria per MetaTrader 5

Pubblicato:
memmap.mq5 (0.73 KB) visualizza
\MQL5\Include\
MemMapLib.mqh (30.1 KB) visualizza
Scarica come ZIP
Classe completamente adattata da C++(Memory Mapping) a MQL5.

È incluso uno script con un esempio di utilizzo.

Aggiunto il supporto per terminali a 32/64 bit in un unico file.

PS. Un ringraziamento speciale a Renat e Nikolay, che mi hanno fatto pensare a questa funzione.

Per analogia con il principio implementato di elaborazione dei puntatori restituiti, è possibile espandere in modo significativo l'uso di MQL5 per lavorare con varie funzioni API senza scrivere le proprie DLL.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/818

