Mappatura dei file senza DLL - libreria per MetaTrader 5
Visualizzazioni: 7
- 7
- Valutazioni:
-
Pubblicato:
Classe completamente adattata da C++(Memory Mapping) a MQL5.È incluso uno script con un esempio di utilizzo.
Aggiunto il supporto per terminali a 32/64 bit in un unico file.
PS. Un ringraziamento speciale a Renat e Nikolay, che mi hanno fatto pensare a questa funzione.
Per analogia con il principio implementato di elaborazione dei puntatori restituiti, è possibile espandere in modo significativo l'uso di MQL5 per lavorare con varie funzioni API senza scrivere le proprie DLL.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/818
