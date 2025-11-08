CodeBaseSezioni
BBSqueeze - indicatore per MetaTrader 5

Autore reale:

Nick Bilak

Oscillatore simmetrico non normalizzato basato su un algoritmo di regressione lineare, costruito sotto forma di istogramma colorato con il più semplice indicatore della forza del trend sotto forma di punti colorati sulla linea dello zero centrale dell'istogramma. Il colore delle barre dell'istogramma corrisponde alla direzione del trend; il cambiamento del colore dell'istogramma è il segnale migliore per effettuare operazioni. I punti grigi indicano che il trend è inferiore al suo valore RMS. I punti blu indicano che la tendenza è forte.

L'algoritmo di mediazione dell'istogramma dell'indicatore può essere modificato con dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 01.10.2007.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // Metodo di mediazione degli istogrammi
input int BB_Period = 20;                        // Periodo delle Bande di Bollinger
input int BB_Phase= 100;                         // Parametro di mediazione delle Bande di Bollinger
input double BB_Deviation=2.0;                   // Numero di deviazioni
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo
input double ATR_Period=20;                      // Periodo ATR
input double ATR_Factor=1.5;                     // Coefficiente ATR

Indicatore BBSqueeze

