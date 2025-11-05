Autore reale:

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico Momentum e sull'analisi della direzione del trend di una serie di linee di segnale. L'algoritmo per il calcolo delle linee di segnale è il seguente. Come dati iniziali abbiamo i parametri di ingresso dell'indicatore:

StartLength - valore minimo di partenza della prima linea di segnale;

Step - passo di variazione del periodo;

StepsTotal - numero di cambi di periodo.

Qualsiasi valore del periodo dall'insieme delle linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Il valore della variabile Numero varia da zero a PassiTotale. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere un array di valori medi dell'indicatore RSI. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni della tendenza attuale per ciascuna delle medie e vengono determinate le quantità di tendenze positive e negative per l'intero array di valori mediati dell'RSI. I numeri finali di trend positivi e negativi vengono mediati e utilizzati come linee dell'indicatore, che formano una nuvola colorata visualizzata con lo stile DRAW_FILLING.

La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore della nuvola e la forza della tendenza è determinata dalla sua larghezza. È possibile utilizzare i livelli di ipercomprato (UpLevel) e ipervenduto (DnLevel), impostati come percentuale dell'ampiezza massima dell'indicatore.

Inoltre, l'indicatore offre la possibilità di determinare la direzione del tasso di variazione della forza del trend, che viene visualizzata da quadrati colorati. Se la forza del trend è in aumento, il colore di questi quadrati coinciderà con quello della nuvola, altrimenti i quadrati saranno di colore opposto.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è uguale a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".