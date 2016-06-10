CodeBaseKategorien
Indikatoren

BBSqueeze - Indikator für den MetaTrader 5

Nick Bilak
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1227
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bbsqueeze.mq5 (13.78 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

Nick Bilak

Nicht-normalisierter, symmetrischer Oszillator auf Basis der linearen Regression als farbiges Histogramm mit dem einfachsten Trendstärke Indikator in Form farbiger Punkte auf der Nulllinie des Histogramms. Die Farbe der Bars des Histogramms entsprechen der Trendrichtung. Der Moment, da das Histogramm seine Farbe ändert, ist das beste Eröffnungssignal. Graue Punkte zeigen, dass der Trend schwächer ist als sein Effektivitätswert. Blaue Punkte zeigen einen staken Trend.

Das Glättungsverfahren kann aus 10 Möglichkeiten ausgewählt werden:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
  6. JurX - ultralineare Glättung;
  7. ParMA - parabolische Glättung;
  8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.10.2007.

Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // Glättungsmethode des Histogramms
input int BB_Period = 20;                       // Bollinger Bänder Periodenlänge
input int BB_Phase= 100;                        // Bollinger Bänder Glättungsparameter
input double BB_Deviation=2.0;                  // Multiplikator für den Abstand
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Kalkulationspreis
input double ATR_Period=20;                     // ATR Periodenanzahl
input double ATR_Factor=1.5;                    // ATR Verhältnis

BBSqueeze indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/745

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung als farbiges Grafikobjekt und erstellt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Änderung des Trends.

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Nicht-lineare Regression mit der Interpolation zukünftiger Werte auf den Preischart.

IBS IBS

Der "Internal Bar Strength" Indikator misst die "innere Stärke" jeder Bar durch die Differenz von Schlusskurs und Tief dividiert durch die Differenz von Hoch und Tief.

WKBIBS WKBIBS

WKBIBS ist ein Oszillator der nächsten Generation aus einer Kombination der Funktionen der Indikatoren WKB und IBS.