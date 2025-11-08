Unisciti alla nostra fan page
Segnale LinearRegSlope_V1_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dall'indicatore LinearRegSlope_V1 sulla barra selezionata sotto forma di oggetto grafico con indicazione del colore del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.
Se il trend continua sulla barra selezionata, l'indicatore fornisce un segnale tramite un oggetto grafico a forma di triangolo con un vertice a destra, il cui colore corrisponde alla direzione del trend. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione di un'operazione.
Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore LinearRegSlope_V1:
//+------------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dell'indicatore input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Metodo di mediazione input int SlLength=12; // Profondità di levigatura input int SlPhase=15; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input uint TriggerShift=1; // Barra di spostamento per l'attivazione
- Parametri di input dell'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input uint SignalBar=0; // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome per le etichette degli indicatori input color UpSymol_Color=Blue; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymol_Color=HotPink; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=60; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
- Parametri di ingresso dell'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione visiva dell'indicatore:
//---- impostazioni degli avvisi input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione input uint AlertCount=0; // Numero di avvisi da inviare
Se si prevede di utilizzare più indicatori LinearRegSlope_V1_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore compilato LinearRegSlope_V1.mq5 deve essere presente nella cartella: terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/744
