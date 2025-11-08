CodeBaseSezioni
L'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dall'indicatore LinearRegSlope_V1 sulla barra selezionata sotto forma di oggetto grafico con indicazione del colore del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.

Se il trend continua sulla barra selezionata, l'indicatore fornisce un segnale tramite un oggetto grafico a forma di triangolo con un vertice a destra, il cui colore corrisponde alla direzione del trend. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione di un'operazione.

Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore LinearRegSlope_V1:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dell'indicatore

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;    // Metodo di mediazione
input int SlLength=12;                    // Profondità di levigatura
input int SlPhase=15;                     // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Costante di prezzo
input uint TriggerShift=1;                // Barra di spostamento per l'attivazione
  2. Parametri di input dell'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input uint SignalBar=0;                               // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome per le etichette degli indicatori
input color UpSymol_Color=Blue;                       // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymol_Color=HotPink;                    // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=60;                           // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=10;                              // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_1=5;                                      // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_1=-15;                                    // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                          // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione
input uint X_=0;                                      // Offset orizzontale
input uint Y_=20;                                     // Offset verticale
  3. Parametri di ingresso dell'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione visiva dell'indicatore:
    //---- impostazioni degli avvisi
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione
input uint AlertCount=0;                     // Numero di avvisi da inviare

Se si prevede di utilizzare più indicatori LinearRegSlope_V1_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore compilato LinearRegSlope_V1.mq5 deve essere presente nella cartella: terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1. Indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Segnale Segnale per fare un accordo

Fig.2. Indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Segnale di continuazione del trend

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/744

