UltraXMA - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Questo indicatore si basa sul valore integrale del trend di un ventaglio di medie mobili simili con progressione aritmetica del periodo di mediazione.

L'algoritmo di calcolo della media è il seguente. Come dati iniziali abbiamo i parametri di input dell'indicatore:

  • StartLength - valore minimo di partenza della prima riga;
  • Step - passo di variazione del periodo;
  • StepsTotal - numero di cambi di periodo.

Qualsiasi valore del periodo dall'insieme delle righe viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step,

dove il valore della variabile Numero varia da zero a PassiTotale. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere un array di valori del ventaglio medio XMA. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni della tendenza attuale per ciascuna delle medie e vengono determinate le quantità di tendenze positive e negative per l'intero array di valori del ventaglio delle medie mobili. I numeri finali di trend positivi e negativi vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore, che formano una nuvola colorata visualizzata con lo stile DRAW_FILLING.

La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore della nuvola e la forza della tendenza è determinata dalla sua larghezza. È possibile utilizzare livelli di ipercomprato (UpLevel) e ipervenduto (DnLevel), impostati come percentuale dell'ampiezza massima dell'indicatore.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Prezzo dell'usato
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Metodo di mediazione
input int StartLength=3;                    // Inizio del periodo di mediazione 
input int WPhase=100;                       // Parametro di mediazione
//---- 
input uint Step=5;                          // Fase di variazione del periodo
input uint StepsTotal=10;                   // Numero di cambi di periodo
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di lisciatura
input int SmoothLength=3;                   // Profondità di levigatura 
input int SmoothPhase=100;                  // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Costante di prezzo
//---- 
input uint UpLevel=80;                      // Livello di ipercomprato
input uint DnLevel=20;                      // Livello di ipervenduto
input color UpLevelsColor=Red;              // Colore del livello di ipercomprato
input color DnLevelsColor=Red;              // Colore del livello di ipervenduto
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Stile dei livelli.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Spessore dei livelli

Indicatore UltraXMA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/730

