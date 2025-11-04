Questo indicatore si basa sul valore integrale del trend di un ventaglio di medie mobili simili con progressione aritmetica del periodo di mediazione.

L'algoritmo di calcolo della media è il seguente. Come dati iniziali abbiamo i parametri di input dell'indicatore:

StartLength - valore minimo di partenza della prima riga;

Step - passo di variazione del periodo;

StepsTotal - numero di cambi di periodo.

Qualsiasi valore del periodo dall'insieme delle righe viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step,

dove il valore della variabile Numero varia da zero a PassiTotale. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere un array di valori del ventaglio medio XMA. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni della tendenza attuale per ciascuna delle medie e vengono determinate le quantità di tendenze positive e negative per l'intero array di valori del ventaglio delle medie mobili. I numeri finali di trend positivi e negativi vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore, che formano una nuvola colorata visualizzata con lo stile DRAW_FILLING.

La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore della nuvola e la forza della tendenza è determinata dalla sua larghezza. È possibile utilizzare livelli di ipercomprato (UpLevel) e ipervenduto (DnLevel), impostati come percentuale dell'ampiezza massima dell'indicatore.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso dell'indicatore: