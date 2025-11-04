UtterFractals

Autore reale:

L'indicatore può essere utile per i trader che operano tenendo conto della struttura a onde del mercato, nonché per creare sistemi di trading basati solo sulla struttura del mercato (senza indicatori). L'idea dell'indicatore e il termine "struttura interna del mercato" sono stati introdotti per la prima volta da Michael (Ptero).



Gli estremi superiori sono determinati dai massimi delle barre, gli estremi inferiori dai minimi delle barre, e viene presa in considerazione solo una barra su ciascun lato della barra su cui viene determinato l'estremo. La logica di determinazione degli estremi è definita nelle funzioni ExistUp ed ExistDn del codice dell'indicatore. Quando si determinano gli estremi, si determina la rilevanza dell'estremo trovato; gli estremi non validi non vengono visualizzati.

Se nel terminale è presente una storia di grandi dimensioni, per evitare un carico eccessivo del terminale, è necessario limitare la profondità della visualizzazione della storia da parte dell'indicatore utilizzando il parametro QuantityOfBars.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 24.02.2011.