私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 978
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
LinearRegSlope_V1_HTF_Signaは、選ばれたバーのトレンドの方向を色付きで表示しLinearRegSlope_V1指標によって生成された取引シグナルの取引方向を示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送ります。
トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右をむく矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- LinearRegSlope_V1指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// 指標計算のための時間軸 input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // 平滑化手法 input int SlLength=12; // 平滑化の深さ input int SlPhase=15; // 平滑化パラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input uint TriggerShift=1; // トリガのバーシフト
- 指標の表示に必要なLinearRegSlope_V1_HTF_Signal指標のパラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input uint SignalBar=0; // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標のラベル名 input color UpSymol_Color=Blue; // 上昇銘柄の色 input color DnSymol_Color=HotPink; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の水平シフト input int Y_1=-15; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=20; // 垂直シフト
- アラートトリガと音声シグナルに必要なLinearRegSlope_V1_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。
//---- アラートの設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動指示バージョン input uint AlertCount=0; // 出されたアラートの数
１つのチャートで複数のLinearRegSlope_V1_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
LinearRegSlope_V1 指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/744
価格チャートの将来値の補間による非線形回帰。FisherTransform_HTF_Signal
FisherTransform_HTF_Signalは、色付きのトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてトレンド方向を示し、トレンドが変化した場合にはアラートや音声シグナルを発します。