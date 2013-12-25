请观看如何免费下载自动交易
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2113
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 LinearRegSlope_V1 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。
当选择柱线上趋势延续时, 指标警报是一个向右方向的矢量三角图形对象, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标警报是一个箭头，颜色和方向与执行交易的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- LinearRegSlope_V1 指标输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // 平滑方法 input int SlLength=12; // 平滑深度 input int SlPhase=15; // 平滑参数 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 适用价格 input uint TriggerShift=1; // 触发位移柱线数
- 指标 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 的输入参数，对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 信号柱线索引, 0 是当前柱线 input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymol_Color=Blue; // 增长符号颜色 input color DnSymol_Color=HotPink; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平位移 input int Y_1=-15; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标输入参数对于报警和声音信号十分必要:
//---- 报警设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 驱动指示版本 input uint AlertCount=0; // 提交报警次数
几个 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 LinearRegSlope_V1 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/744
