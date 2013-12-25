LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 LinearRegSlope_V1 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

当选择柱线上趋势延续时, 指标警报是一个向右方向的矢量三角图形对象, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标警报是一个箭头，颜色和方向与执行交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

LinearRegSlope_V1 指标输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; 指标 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 的输入参数，对于指标可视化十分必要:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标输入参数对于报警和声音信号十分必要: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

几个 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 LinearRegSlope_V1 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。