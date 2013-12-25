代码库部分
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2113
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 LinearRegSlope_V1 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

当选择柱线上趋势延续时, 指标警报是一个向右方向的矢量三角图形对象, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标警报是一个箭头，颜色和方向与执行交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. LinearRegSlope_V1 指标输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indicator input parameters                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;     // 平滑方法
input int SlLength=12;                     // 平滑深度
input int SlPhase=15;                      // 平滑参数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // 适用价格
input uint TriggerShift=1;                 // 触发位移柱线数
  2. 指标 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 的输入参数，对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                               // 信号柱线索引, 0 是当前柱线
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名
input color UpSymol_Color=Blue;                       // 增长符号颜色
input color DnSymol_Color=HotPink;                    // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                           // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                              // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                      // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                                    // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                          // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置
input uint X_=0;                                      // 水平位移
input uint Y_=20;                                     // 垂直位移
  3. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标输入参数对于报警和声音信号十分必要:
    //---- 报警设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 驱动指示版本
input uint AlertCount=0;                     // 提交报警次数

几个 LinearRegSlope_V1_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 LinearRegSlope_V1 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. 入场信号

图例.2. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. 趋势延续信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/744

