CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1066
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des LinearRegSlope_V1 Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefülltes Dreieck mit einer nach rechts zeigenden Spitze in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. LinearRegSlope_V1 Indikator Eingabeparameter:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator Eingabeparameter                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                              // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;                // Glättungsverfahren
input int SlLength=12;                                // Glättungslänge
input int SlPhase=15;                                 // Glättungsparameter
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                 // Kalkulationspreis
input uint TriggerShift=1;                            // Versatz der Bars für die Auslösung
  2. Die Eingabeparameter des LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                               // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Name des Labels des Indikators
input color UpSymol_Color=Blue;                       // Farbe steigender Werte
input color DnSymol_Color=HotPink;                    // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=60;                           // Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                              // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                      // Horizontaler Abstand des Namens
input int Y_1=-15;                                    // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                          // Name des Indikators zeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                      // Horizontaler Abstand
input uint Y_=20;                                     // Vertikaler Abstand
  3. Diese Eingabeparameter des Vertikaler Abstand Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;           // Art der Warnungen
input uint AlertCount=0;                              // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des LinearRegSlope_V1 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Eröffungssignal

Fig.2. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Trendfortsetzungssignal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/744

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Nicht-lineare Regression mit der Interpolation zukünftiger Werte auf den Preischart.

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

FisherTransform_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung als farbiges Grafikobjekt und erstellt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Änderung des Trends.

BBSqueeze BBSqueeze

Nicht-normalisierter, symmetrischer Oszillator auf Basis der linearen Regression mit dem einfachsten Trendstärke Indikator.

IBS IBS

Der "Internal Bar Strength" Indikator misst die "innere Stärke" jeder Bar durch die Differenz von Schlusskurs und Tief dividiert durch die Differenz von Hoch und Tief.