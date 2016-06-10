LinearRegSlope_V1_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des LinearRegSlope_V1 Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefülltes Dreieck mit einer nach rechts zeigenden Spitze in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

LinearRegSlope_V1 Indikator Eingabeparameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; Die Eingabeparameter des LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Diese Eingabeparameter des Vertikaler Abstand Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des LinearRegSlope_V1 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.