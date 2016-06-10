und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1066
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des LinearRegSlope_V1 Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal
Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefülltes Dreieck mit einer nach rechts zeigenden Spitze in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- LinearRegSlope_V1 Indikator Eingabeparameter:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Glättungsverfahren input int SlLength=12; // Glättungslänge input int SlPhase=15; // Glättungsparameter input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input uint TriggerShift=1; // Versatz der Bars für die Auslösung
- Die Eingabeparameter des LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color UpSymol_Color=Blue; // Farbe steigender Werte input color DnSymol_Color=HotPink; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=60; // Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Abstand input uint Y_=20; // Vertikaler Abstand
- Diese Eingabeparameter des Vertikaler Abstand Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Art der Warnungen input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der LinearRegSlope_V1_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des LinearRegSlope_V1 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/744
