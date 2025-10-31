Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore forex RBVI si basa sulla proprietà del mercato notturno di ridurre drasticamente la volatilità a causa dell'assenza di scambi attivi sulle borse. L'indicatore tiene conto del flusso dei prezzi e della volatilità (variabilità) del mercato per essere ben orientato nel mercato piatto. L'RBVI è consigliato agli esperti che lavorano di notte.
I segnali dell'indicatore RBVI: se il valore dell'indicatore sul grafico è inferiore al 40%, il mercato è piatto, se il valore è superiore al 60% - è stato notato un movimento attivo.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 15.06.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/719
