L'indicatore forex RBVI si basa sulla proprietà del mercato notturno di ridurre drasticamente la volatilità a causa dell'assenza di scambi attivi sulle borse. L'indicatore tiene conto del flusso dei prezzi e della volatilità (variabilità) del mercato per essere ben orientato nel mercato piatto. L'RBVI è consigliato agli esperti che lavorano di notte.

I segnali dell'indicatore RBVI: se il valore dell'indicatore sul grafico è inferiore al 40%, il mercato è piatto, se il valore è superiore al 60% - è stato notato un movimento attivo.



Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 15.06.2010.