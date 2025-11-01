Unisciti alla nostra fan page
RSI_AC_Segnale_tocastico - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore fornisce segnali di tendenza dall'RSI sotto forma di trapezi colorati (il colore corrisponde alla direzione della tendenza) e segnali di entrata integrale sotto forma di barre colorate dall'indicatore Stochastic Oscillator e Accelerator di Bill Williams.
I parametri di ingresso dell'indicatore comprendono i parametri di ingresso dell'RSI e dell'oscillatore stocastico:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // Periodo RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Metodo di calcolo del prezzo RSI input int STO_Period=5; // Periodo stocastico input int STOD_Period=5; // Periodo della linea del segnale stocastico input int STO_Slowing=3; // Periodo di decelerazione stocastica input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Metodo della media stocastica input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Metodo di calcolo del prezzo stocastico
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/721
