Indicatori

RSI_AC_Segnale_tocastico - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
Questo indicatore fornisce segnali di tendenza dall'RSI sotto forma di trapezi colorati (il colore corrisponde alla direzione della tendenza) e segnali di entrata integrale sotto forma di barre colorate dall'indicatore Stochastic Oscillator e Accelerator di Bill Williams.

I parametri di ingresso dell'indicatore comprendono i parametri di ingresso dell'RSI e dell'oscillatore stocastico:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                       // Periodo RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Metodo di calcolo del prezzo RSI
input int STO_Period=5;                       // Periodo stocastico
input int STOD_Period=5;                      // Periodo della linea del segnale stocastico
input int STO_Slowing=3;                      // Periodo di decelerazione stocastica
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Metodo della media stocastica
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Metodo di calcolo del prezzo stocastico

Indicatore RSI_AC_Stocastico_Segnale

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/721

Parser XML Parser XML

Libreria per il parsing di documenti XML. Implementazione in MQL5 senza utilizzare librerie di terze parti.

Indicatore prezzo/volume Indicatore prezzo/volume

Uno dei chip più semplici per l'apprendimento automatico

ZigZag_INT ZigZag_INT

Versione ottimizzata dell'indicatore ZigZag in termini di velocità di calcolo.

Candle Move Candle Move

CandleMove - Visualizzazione dei movimenti di pip e percentuali Uno strumento visivo che aiuta a valutare rapidamente la forza di ogni candela visualizzando la sua variazione di prezzo direttamente sul grafico.