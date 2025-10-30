CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

SVS_Trend - indicatore per MetaTrader 5

SVS | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
SVS_Trend.mq5 (18.22 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale: SVS

Con grande rammarico, l'autore stesso non ha lasciato alcun commento sulla sua geniale creazione, e quindi il significato completo ed esaustivo dei segnali che genera rimane poco chiaro.

In questo indicatore è possibile modificare la media della linea del segnale, potendo scegliere tra dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo Mediare le serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 27.04.2009.

Fig.1 Indicatore SVS_Trend

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/715

Screenshots with keyboard key press Screenshots with keyboard key press

Catturare schermate in widescreen premendo il tasto di scelta rapida 's' sulla tastiera

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller

Questo EA è una dimostrazione di come sia possibile implementare la propria strategia di Hedging con l'aiuto del file include.

SL_ATR SL_ATR

L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

La classe CDeMarkerOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori DeMarker da parte dei buffer di indicatori.