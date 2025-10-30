Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
SVS_Trend - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale: SVS
Con grande rammarico, l'autore stesso non ha lasciato alcun commento sulla sua geniale creazione, e quindi il significato completo ed esaustivo dei segnali che genera rimane poco chiaro.
In questo indicatore è possibile modificare la media della linea del segnale, potendo scegliere tra dieci possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo Mediare le serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 27.04.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/715
Catturare schermate in widescreen premendo il tasto di scelta rapida 's' sulla tastieraEasy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
Questo EA è una dimostrazione di come sia possibile implementare la propria strategia di Hedging con l'aiuto del file include.
L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.IncDeMarkerOnArray
La classe CDeMarkerOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori DeMarker da parte dei buffer di indicatori.