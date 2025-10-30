IncDeMarkerOnArray

L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.

MovingAverages.mqh Parte I È disponibile una versione multi timeframe con colori per l'orientamento, per gli sviluppatori o per i trader profittevoli, gratuitamente. Sono disponibili anche altri indicatori multi timeframe.

Le medie mobili sono inutili. In effetti, alcuni sostengono che il modo migliore per perdere denaro per un principiante siano le strategie di incrocio MA-Prezzo. Ma è possibile farle funzionare?