IncDeMarkerOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CDeMarkerOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori DeMarker da parte dei buffer di indicatori.
Applicazione:
Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio per la componente negativa;
- double aPS[] - buffer intermedio per la componente positiva smussata;
- double aMS[] - buffer intermedio per la componente negativa smussata;
- double aDeMarker[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Il file Test_DeMarkerOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CDeMarkerOnArray. Il file IncDeMarkerOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico DeMarker (DeM) si basa sul confronto dei massimi della barra corrente e di quelle precedenti.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/653
