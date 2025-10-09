Unisciti alla nostra fan page
La classe CEROnArray viene utilizzata per calcolare l'Efficiency Ratio (ER) utilizzato nella media mobile adattiva (AMA).
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo di calcolo del fattore di efficienza.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aER[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_EROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CEROnArray. Il file IncEROnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/631
