Indicatori

Bande_di_Val - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4
(15)
Il vero autore:

faa1947

Indicatore di volatilità della lunghezza delle candele:

  • L'istogramma rappresenta la lunghezza delle candele in pip;
  • Linee: sono le medie della lunghezza delle candele con deviazione standard;
  • Impostazioni: simili al canale di Bollinger.

Utilizzo:

Comodo per seguire i gap del mercato. Tutto ciò che supera la linea gialla (barra gialla dell'istogramma) è considerato un gap - un'uscita oltre il limite superiore.

  1. Take Profit (se sulla posizione);
  2. stoploss (se contro la posizione);
  3. divieto di ingresso in questo punto;
  • uscita oltre il limite inferiore (barra grigia dell'istogramma) - flat
  • attraversamento del limite inferiore dal basso verso l'alto (barra rossa dell'istogramma) - inizio del trend.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 19.08.2010.

Indicatore Val_Bands

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/687

