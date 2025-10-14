Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Bande_di_Val - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
faa1947
Indicatore di volatilità della lunghezza delle candele:
- L'istogramma rappresenta la lunghezza delle candele in pip;
- Linee: sono le medie della lunghezza delle candele con deviazione standard;
- Impostazioni: simili al canale di Bollinger.
Utilizzo:
Comodo per seguire i gap del mercato. Tutto ciò che supera la linea gialla (barra gialla dell'istogramma) è considerato un gap - un'uscita oltre il limite superiore.
- Take Profit (se sulla posizione);
- stoploss (se contro la posizione);
- divieto di ingresso in questo punto;
- uscita oltre il limite inferiore (barra grigia dell'istogramma) - flat
- attraversamento del limite inferiore dal basso verso l'alto (barra rossa dell'istogramma) - inizio del trend.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 19.08.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/687
La classe CRVIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index) mediante buffer di indicatori. Come esempio di utilizzo della classe viene mostrato l'indicatore Test_RVIOnArray.Array IncCHOOn
La classe CCHOOnArray è stata progettata per calcolare il Chaikin Oscillator (CHO) utilizzando buffer di indicatori. L'indicatore Test_CHOOnArray è un esempio di utilizzo della classe.
Lo Swing High/Low Identifier per MetaTrader 5 segna i massimi e i minimi significativi delle oscillazioni direttamente sul grafico con frecce colorate. Questo strumento aiuta i trader a identificare rapidamente i livelli di prezzo chiave, che possono fungere da resistenza e supporto, ed è ideale per l'analisi delle inversioni di tendenza, la mappatura dei supporti e delle resistenze e il miglioramento delle strategie di price action. Evidenziando questi punti di oscillazione cruciali, fornisce preziosi spunti per prendere decisioni di trading informate e ottimizzare le strategie di trading.Decision Colored Candles - MT5
maggiore fiducia nel commercio