IncERDOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CERDOnArray è progettata per calcolare l'Efficiency Ratio (ER) utilizzato nell'Adaptive Moving Average (AMA), ma tenendo conto della direzione del movimento del prezzo. Quando il prezzo sale, l'indicatore assume valori positivi, mentre quando scende assume valori negativi.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo di calcolo del fattore di efficienza.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aERD[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_ERDOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CERDOnArray. Il file IncERDOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore tecnico Adaptive Moving Average (AMA) è utilizzato per costruire una media mobile con una bassa sensibilità al rumore nelle serie di prezzi ed è caratterizzato da un ritardo minimo per il rilevamento del trend. È stato sviluppato e descritto da Perry Kaufman nel suo libro "Smarter Trading".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/632
