Espansione stocastica - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
- 12
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Autore reale:
Ivan Kornilov
Il buon vecchio oscillatore stocastico. La differenza rispetto al solito indicatore stocastico è che questo indicatore mostra più chiaramente le zone di ipercomprato e ipervenduto. Un top netto è un ottimo segnale per un'inversione di tendenza (o uno stop temporaneo).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/696
