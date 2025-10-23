CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Espansione stocastica - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Kornilov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
stochasticexpansion.mq5 (8.79 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Ivan Kornilov

Il buon vecchio oscillatore stocastico. La differenza rispetto al solito indicatore stocastico è che questo indicatore mostra più chiaramente le zone di ipercomprato e ipervenduto. Un top netto è un ottimo segnale per un'inversione di tendenza (o uno stop temporaneo).

Indicatore StochasticExpansion

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/696

Coniglio Coniglio

Versione modificata dell'indicatore "Rabbit" (l'indicatore visualizza i veri livelli di supporto/resistenza per qualsiasi coppia di valute).

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Bande di Bollinger con smoothing esterno controllabile (pre smoothing)

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

La classe CPriceChannelOnArray è destinata al calcolo dei valori dei canali di prezzo da parte dei buffer degli indicatori.

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

Questo codice non ricalca iatr() perché iatr() o questo codice è una versione più moderna. Questo codice utilizza uno smoothing originale, una sorta di SMA e non uno smoothing più selvaggio. L'analisi dei due smoothing può suggerire opportunità altrove