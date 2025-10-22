Unisciti alla nostra fan page
WiOver - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autore reale:
Murad Ismayilov
L'indicatore mostra la percentuale media di sovrapposizione delle ultime candele. È utile per coloro che entrano manualmente nel mercato con ordini limite sui pullback - permette di capire dove piazzare un ordine. Linea blu - BUY-LIMIT consigliato, rossa - SELL-LIMIT.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 15.11.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/698
