Salvare la cronologia in HST

Questo script consente di creare un file binario con estensione *.hst. Questo formato di file è supportato da MetaTrader 4 e può essere importato nella cronologia delle quotazioni del terminale o aperto come grafico indipendente. Questo script è stato originariamente concepito come strumento per confrontare le letture degli indicatori scritti per due diversi terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5, poiché richiede le stesse quotazioni.

L'unico parametro di input "Profondità della cronologia in barre" specifica il numero di barre della cronologia da salvare a partire da quella corrente.

Di seguito è riportato l'ordine delle azioni per il confronto degli indicatori:

1. Installare gli indicatori "MACD con zero lag" scaricandoli dai link:

Per MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/it/code/9993

Per MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/it/code/170

2. Installate questo script nel terminale di MetaTrader 5. Eseguire lo script per lo strumento e il timeframe selezionati.



3. In caso di esecuzione corretta, nella scheda "Experts" verrà visualizzato un messaggio che indica il percorso del file creato. Nel mio caso, il messaggio era il seguente:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



Copiare il file ricevuto dalla cartella specificata alla cartella del terminale MetaTrader 4: <Cartella del programma>\history\<tipo di server>\. Nel mio caso, il percorso era il seguente:

C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\.

Importare il file della cronologia nel terminale MetaTrader 4 e aprirlo come grafico offline selezionando File -> Apri Offline.

4. Applicate l'indicatore al grafico offline in MetaTrader 4 e al grafico selezionato in cui è stato eseguito lo script in MetaTrader 5, assicurandovi che i valori dei parametri di input di entrambi gli indicatori coincidano.





Ora non resta che confrontare visivamente le letture di questi indicatori.