Segnale_HTF_Laguerre - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore Laguerre_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un'operazione dell'indicatore ColorLaguerre sulla barra selezionata sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata della direzione del trend o dell'operazione.
Se il trend continua sulla barra selezionata, l'indicatore fornisce un segnale con un oggetto grafico sotto forma di freccia dipinta verso destra, il cui colore corrisponde alla direzione del trend.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria per la quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Simbolo_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore ColorLaguerre;
input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dell'indicatore input double gamma=0.7; // Sensibilità input int HighLevel=85; // Livello di ipercomprato input int MiddleLevel=50; // Livello medio input int LowLevel=15; // Livello di ipervenduto
- parametri di input dell'indicatore Laguerre_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input uint SignalBar=0; // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente) input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Nome delle etichette dell'indicatore input color UpSymbol_Color=Yellow; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Magenta; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=60; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori Laguerre_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato ColorLaguerre.mq5 deve essere presente nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Se si verifica un cambiamento di tendenza nella barra selezionata, l'indicatore fornisce un segnale sotto forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione della transazione:
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/676
