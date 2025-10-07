Unisciti alla nostra fan page
Array IncMFIOn - libreria per MetaTrader 5
La classe CMFIOnArray è destinata a calcolare i valori dell'indicatore Money Flow Index (MFI ) per buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataPrice[] - buffer con i dati di prezzo per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataVolume[] - buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio per la componente negativa;
- double aPS[] - buffer intermedio per la componente positiva smussata;
- double aMS[] - buffer intermedio per la componente negativa smussata;
- double aMFI[] - buffer con il valore MFI calcolato.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_MFIOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CMFIOnArray. Il file IncMFIOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Money Flow Index (MFI) mostra l'intensità con cui il denaro viene investito o ritirato da un titolo. La costruzione e l'interpretazione dell'indicatore sono simili a quelle del Relative Strength Index, con l'unica differenza che l'MFI tiene conto del volume.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/662
