La classe CRSIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Relative Strength Index (RSI ) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per la componente positiva;
- double aM[] - buffer intermedio per la componente negativa;
- double aPS[] - buffer intermedio per la componente positiva smussata;
- double aMS[] - buffer intermedio per la componente negativa smussata;
- double aRSI[] - buffer con il valore RSI calcolato.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_RSIOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CRSIOnArray. Il file IncRSIOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
Indicatore tecnico L 'indice di forzarelativa (RSI) è un oscillatore che segue il prezzo e varia da 0 a 100. Un metodo comune di analisi del Relative Strength Index (RSI) è quello di analizzare il prezzo. Un metodo comune per analizzare l'indicatore Relative Strength Index è quello di cercare le divergenze in cui il prezzo raggiunge un nuovo massimo e l'RSI non riesce a superare il suo precedente massimo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/652
