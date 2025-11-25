La classe CBandsOnArray è progettata per calcolare le Bande di Bollinger® (BB) in base al buffer dell'indicatore.

Applicazione:



Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriod - periodo dell'indicatore;

- periodo dell'indicatore; ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di mediazione per il calcolo della deviazione standard;

- metodo di mediazione per il calcolo della deviazione standard; double aDeviation - larghezza delle barre (numero di deviazioni standard).

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i relativi parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore; double & aMA[] - buffer con i valori calcolati della linea centrale;

- buffer con i valori calcolati della linea centrale; double & aUpper[] - buffer con i valori calcolati della linea superiore;

- buffer con i valori calcolati della linea superiore; double & aLower[] - buffer con i valori calcolati della linea inferiore.

Metodi aggiuntivi:

int BarsRequired - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

- restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_BandsOnArrayArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe. Il file IncBandsOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.

Le Bandedi Bollinger (BB) sono simili agli Inviluppi. La differenza è che i bordi degli Inviluppi si trovano sopra e sotto la curva della media mobile a una distanza fissa espressa in percentuale, mentre i bordi delle Bande di Bollinger sono costruiti a distanze pari a un certo numero di deviazioni standard. Poiché il valore della deviazione standard dipende dalla volatilità, le bande stesse ne regolano l'ampiezza: aumenta quando il mercato è volatile e diminuisce nei periodi più stabili.