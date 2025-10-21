Unisciti alla nostra fan page
NonLagDot - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
igorad2003.
Nonlagdot è un indicatore di domanda e offerta che funziona con una formula che calcola la possibile tendenza tenendo conto del dominio delle forze di mercato.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 01.04.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/694
