CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

FiboCandele - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Kornilov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Ivan Kornilov

L'indicatore colora le candele in base alla tendenza attuale, tenendo conto della correzione da parte dei livelli Fibo, e fornisce anche avvisi o segnali sonori quando la tendenza cambia.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 15.02.2010.

Fig.1 Indicatore FiboCandles


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/682

Decision Colored Candles - MT5 Decision Colored Candles - MT5

maggiore fiducia nel commercio

Find Swing Highs Swing Lows Find Swing Highs Swing Lows

Lo Swing High/Low Identifier per MetaTrader 5 segna i massimi e i minimi significativi delle oscillazioni direttamente sul grafico con frecce colorate. Questo strumento aiuta i trader a identificare rapidamente i livelli di prezzo chiave, che possono fungere da resistenza e supporto, ed è ideale per l'analisi delle inversioni di tendenza, la mappatura dei supporti e delle resistenze e il miglioramento delle strategie di price action. Evidenziando questi punti di oscillazione cruciali, fornisce preziosi spunti per prendere decisioni di trading informate e ottimizzare le strategie di trading.

Interruttore di gamma XD Interruttore di gamma XD

Indicatore di tendenza. L'inversione di tendenza viene calcolata in base al numero di candele impostato nei parametri di input dell'indicatore.

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) sul buffer dell'indicatore.