FiboCandele - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
Ivan Kornilov
L'indicatore colora le candele in base alla tendenza attuale, tenendo conto della correzione da parte dei livelli Fibo, e fornisce anche avvisi o segnali sonori quando la tendenza cambia.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 15.02.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/682
