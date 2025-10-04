Unisciti alla nostra fan page
Sciopero RSI - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
12
Autore reale:
Matvievskiy Andrey
L'indicatore visualizza i punti di incrocio degli indicatori tecnici RSI(Relative Strength Index) con diversi periodi. In totale vengono utilizzati otto indicatori RSI (due indicatori per ogni incrocio). È naturale che i segnali di questo indicatore siano preferibilmente combinati con le letture di qualche indicatore di tendenza.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.07.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/640
