Indicatori

Sciopero RSI - indicatore per MetaTrader 5

Matvievskiy Andrey | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
Autore reale:

Matvievskiy Andrey

L'indicatore visualizza i punti di incrocio degli indicatori tecnici RSI(Relative Strength Index) con diversi periodi. In totale vengono utilizzati otto indicatori RSI (due indicatori per ogni incrocio). È naturale che i segnali di questo indicatore siano preferibilmente combinati con le letture di qualche indicatore di tendenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.07.2009.

Fig.1 Indicatore di strike RSI

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/640

