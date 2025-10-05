Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IncStochasticOnArray - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La classe CStochasticOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori stocastici tramite buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int STPeriodK - periodo K;
- int STPeriodD - periodo D;
- int STPeriodS - periodo S.
- ENUM_MA_METHOD STMethod - metodo di smussamento della linea del segnale.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double & aStochMain[] - buffer con il valore calcolato della linea principale;
- double & aStochSignal[] - buffer con il valore calcolato della linea del segnale.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequiredSignal() - restituisce il numero minimo di barre per calcolare la linea del segnale;
- int BarsRequiredMain() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo della linea principale;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_StochasticOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CStochasticOnArray. Il file IncStochasticOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
Indicatore tecnico L 'oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura corrente con l'intervallo di prezzi del periodo di tempo selezionato. L'indicatore è rappresentato da due linee.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/629
L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia in tempo reale.Babi Ngepet
I share my code for expert advisor babi ngepet
La classe SAMAOnAgro è destinata al calcolo dei valori degli indicatori AMA (Adaptive Moving Average) da parte dei buffer degli indicatori.Max trade volume checker for your trading account
Una finestra di dialogo per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita sul sottostante per diversi tipi di ordini (acquisto, vendita, acquisto in attesa e vendita in attesa).