Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Interruttore di gamma XD - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
vic2008
Indicatore di tendenza. L'inversione di tendenza viene calcolata in base al numero di candele impostato nei parametri di input dell'indicatore. Può essere utilizzato per posizionare degli stop. È stato calcolato per l'uso sul grafico H2 con il valore del parametro di input N=4.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 02.09.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/688
L'indicatore colora le candele in base alla tendenza attuale, tenendo conto della correzione da parte dei livelli Fibo, e fornisce anche avvisi o segnali sonori quando la tendenza cambia.Decision Colored Candles - MT5
maggiore fiducia nel commercio
La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) sul buffer dell'indicatore.Hacking objects in an EX5
Una dimostrazione di come modificare gli oggetti di un indicatore senza disporre del codice sorgente.