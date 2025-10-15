CodeBaseSezioni
Indicatori

Interruttore di gamma XD - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Il vero autore:

vic2008

Indicatore di tendenza. L'inversione di tendenza viene calcolata in base al numero di candele impostato nei parametri di input dell'indicatore. Può essere utilizzato per posizionare degli stop. È stato calcolato per l'uso sul grafico H2 con il valore del parametro di input N=4.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 02.09.2010.

Fig.1 Indicatore XD-RangeSwitch


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/688

