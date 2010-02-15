Ставь лайки и следи за новостями
FiboBars2 - индикатор для MetaTrader 4
- 18302
excelf@gmail.com
Использую этот индикатор для дейтрейдинга на 5минутах. Хорошо может указать направления сильного изменения цен в начале европейской или американской сессии. Очень удобно использовать как трейлинг индикатор. Если появился бар другого цвета время закрывать. Рад буду услышать ваше мнения на счет индикатора. Если возникнут пожелания и предложения пишите на почту.
period - чем больше период тем менее чувствительный индикатор. Рекомендую для 5мин - 10, 1H - 4
fiboLevel - Уровень коррекции
level1 0.236
level2 0.382
level3 0.5
level4 0.618
level5 0.762
FiboBars1H
Обновления:
02/16/2010 Добавил сигналы, пофиксил код.
02/20/2010 Убрал баг советую всем скачать новую версию, сигналы теперь нормально работают.
04/04/2010 Добавлена новая версия - FiboBars2. Отличается достаточно сильно. Индикатор теперь стал более чувствительным, лучше работает на истории.
