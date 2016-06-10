FiboCandles

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
Der Indikator zeigt die farbige Kerzen je nach dem aktuellen Trend unter Berücksichtigung Fibonacci-Linien und er erzeugt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Trendwende.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.02.2010.
BykovTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des BykovTrend Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.Parabolic_HTF_Signal
Parabolic_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung bzw. ein Signal für die Eröffnung einer Position des Color_Parabolic Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder als Tonsignal.
SilverTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des SilverTrend_Signal Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.Trinity-Impulse
Der Indikator Trinity-Impuls zeigt Eröffnungsgelegenheiten und Seitwärtsbewegungen.