FiboCandles - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1690
(27)
Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

Der Indikator zeigt die farbige Kerzen je nach dem aktuellen Trend unter Berücksichtigung Fibonacci-Linien und er erzeugt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Trendwende.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.02.2010.

FiboCandles


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/682

