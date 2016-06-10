FiboCandles

Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

Der Indikator zeigt die farbige Kerzen je nach dem aktuellen Trend unter Berücksichtigung Fibonacci-Linien und er erzeugt Warnungen oder Tonsignale im Falle einer Trendwende.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.02.2010.