ASCtrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 ASCtrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。



若当前柱线没有入场信号，则指标提示为实心三角，它的颜色对应趋势方向:

若当前柱线有入场信号，则指标提示为箭头，它的颜色对应合约执行的方向:

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

ASCtrend 指标输入参数;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ;

ASCtrend_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:

input string Symbols_Sirname= "ASCtrend_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

几个 ASCtrend_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ASCtrend 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。