Nikolay Kositsin
ASCtrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 ASCtrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

若当前柱线没有入场信号，则指标提示为实心三角，它的颜色对应趋势方向:

ASCtrend_HTF_Signal. 趋势延续信号

若当前柱线有入场信号，则指标提示为箭头，它的颜色对应合约执行的方向:

ASCtrend_HTF_Signal. 空仓报警


指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. ASCtrend 指标输入参数;
    //+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                  // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input int RISK=4;

  2. ASCtrend_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_";         // 指标标签名
input color UpSymbol_Color=Lime;                       // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;                        // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                              // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                      // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                                    // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                          // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // 边角位置
input uint X_=0;                                      // 水平位移
input uint Y_=20;                                     // 垂直位移

几个 ASCtrend_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ASCtrend 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/675

