Stocastico-X8 - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9
Il vero autore:
lukas1.
L'indicatore disegna una griglia di otto oscillatori stocastici su un grafico. I parametri degli indicatori sono calcolati moltiplicando successivamente i parametri del primo stocastico per il coefficiente "koef", visualizzato nei parametri di input dell'indicatore. I parametri di ogni linea sono visualizzati nei tooltip.
Le seconde linee (di segnale) degli stocastici non sono visualizzate nell'indicatore, ma questo non ha influito sulla visibilità dell'indicatore, anzi ha migliorato la visualizzazione dell'intera griglia.
Per ottimizzare il codice, i buffer dell'indicatore sono dichiarati con una semplice classe:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Array di variabili per la creazione di buffer di indicatori | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Creazione di buffer di indicatori| //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Se è necessario modificare il numero di linee sul grafico, è sufficiente cambiare il valore della costante LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //|Dichiarazione delle costanti | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // Costante per il numero di linee dell'indicatore
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 12.03.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/678
