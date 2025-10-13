L'indicatore Trinity-Impulse mostra le entrate in posizione e la piattezza laterale quando è meglio non entrare.

L'RSI Engine EA è un robot di trading automatico altamente versatile per MetaTrader 5, progettato per eseguire operazioni basate sui segnali del popolare indicatore Relative Strength Index (RSI). La versione 2.1 presenta un'elaborazione ottimizzata dei segnali e una maggiore stabilità. L'EA offre una struttura flessibile con strategie multiple basate sull'RSI, filtri di conferma e impostazioni complete per la gestione del trading, rendendolo adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Un servizio per MetaTrader 5 che crea un simbolo sintetico personalizzato "USDX.synthetic" che riflette l'indice del dollaro USA (DXY) in tempo reale.