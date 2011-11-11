Ставь лайки и следи за новостями
ASCtrend_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.
Если на текущем баре отсутствует сигнал для совершения сделки, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде закрашенного треугольника, цвет которого соответствует направлению тренда:
Если на текущем баре имеется сигнал для совершения сделки, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки:
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора ASCtrend;
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input int RISK=4;
- Входные параметры индикатора ASCtrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // Название меток индикатора input color UpSymbol_Color=Lime; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов ASCtrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ASCtrend.
