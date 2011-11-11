Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.



Если на текущем баре отсутствует сигнал для совершения сделки, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде закрашенного треугольника, цвет которого соответствует направлению тренда:

Если на текущем баре имеется сигнал для совершения сделки, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки:

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора ASCtrend;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ;

Входные параметры индикатора ASCtrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input string Symbols_Sirname= "ASCtrend_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов ASCtrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ASCtrend.