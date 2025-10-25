Unisciti alla nostra fan page
IncFractalsOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CFractalsOnArray è destinata al calcolo dell'indicatore dei frattali da parte di buffer di indicatori.
Applicazione:
Non è richiesta alcuna preparazione (inizializzazione).
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i relativi parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aUpper[] - buffer con i frattali superiori.
- double aLower[] - buffer con i frattali inferiori.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_FractalsOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CFractalsOnArray. Il file IncFractalsOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Ilfrattale è uno dei cinque indicatori del sistema di trading di Bill Williams, che permette di individuare un bottom o un top. La definizione tecnica di frattale ascendente è una serie di almeno cinque barre consecutive con due barre con massimi più bassi davanti e dietro il massimo più alto. La configurazione opposta (una serie di cinque barre con due barre con minimi più alti davanti e dietro il minimo più basso) corrisponde a un frattale discendente. Sul grafico, i frattali hanno valori alti e bassi e sono contrassegnati da frecce verso l'alto o verso il basso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/659
