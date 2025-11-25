IncSuArray di buste

La classe CEnvelopesOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori Envelopes da parte del buffer di indicatori.

Applicazione:



Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriod - periodo dell'indicatore;

- periodo dell'indicatore; ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di calcolo della MA;

- metodo di calcolo della MA; double aDeviation - larghezza delle barre.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, il metodo Solve() viene richiamato con i seguenti parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double & aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore; double & aMA[] - valore MA calcolato;

- valore MA calcolato; double & aUpper[] - valore calcolato della linea superiore;

- valore calcolato della linea superiore; double & aLower[] - valore calcolato della linea inferiore.

Metodi aggiuntivi:

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

- restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;

Il file Test_EnvelopesOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CEnvelopesOnArray. Il file IncEnvelopesOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Envelope Lines (Inviluppo) è formato da due medie mobili, una delle quali è spostata verso l'alto e l'altra verso il basso. La scelta del valore relativo ottimale dell'offset del limite della banda è determinata dalla volatilità del mercato: maggiore è, maggiore è l'offset.



