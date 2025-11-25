Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IncSuArray di buste - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La classe CEnvelopesOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori Envelopes da parte del buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di calcolo della MA;
- double aDeviation - larghezza delle barre.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, il metodo Solve() viene richiamato con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double & aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double & aMA[] - valore MA calcolato;
- double & aUpper[] - valore calcolato della linea superiore;
- double & aLower[] - valore calcolato della linea inferiore.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Il file Test_EnvelopesOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CEnvelopesOnArray. Il file IncEnvelopesOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Envelope Lines (Inviluppo) è formato da due medie mobili, una delle quali è spostata verso l'alto e l'altra verso il basso. La scelta del valore relativo ottimale dell'offset del limite della banda è determinata dalla volatilità del mercato: maggiore è, maggiore è l'offset.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/822
La classe CBandsOnArray è progettata per calcolare le Bollinger Bands® (BB) utilizzando il buffer dell'indicatore.Mappatura dei file senza DLL
Classe MQL5 che lavora direttamente con la mappatura, senza utilizzare una DLL scritta in proprio.
Lo script fornisce un insieme di funzioni per la creazione di tutti gli oggetti grafici standard da utilizzare nei propri sviluppi. Le funzioni presentate nello script possono essere utilizzate "così come sono" o modificate in base alle proprie esigenze.Linee di tendenza orizzontali
Versione MT5 dell'indicatore https://www.mql5.com/ru/code/25465