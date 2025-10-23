La classe CPriceChannelOnArray è destinata al calcolo dei valori dei canali di prezzo da parte dei buffer degli indicatori.

Applicazione:



Nella funzione OnInit() dell'indicatore viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriod - periodo dell'indicatore.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double & aUpper[] - valore calcolato della linea superiore dell'indicatore;

- valore calcolato della linea superiore dell'indicatore; double & aLower[] - valore calcolato della linea inferiore dell'indicatore;

- valore calcolato della linea inferiore dell'indicatore; double & aMiddle[] - valore calcolato della linea centrale dell'indicatore.

Metodi aggiuntivi:

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

- restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_PriceChannelOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CPriceChannelOnArray. Il file IncPriceChannelOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

Poiché il mercato tende ad accelerare e decelerare il proprio movimento, è piuttosto difficile tracciare linee rette di supporto e resistenza. L'indicatore Price Channel costruisce un canale, i cui confini superiori e inferiori sono determinati dai valori massimi e minimi del prezzo del periodo.