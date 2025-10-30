Unisciti alla nostra fan page
SL_ATR - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Vladimir Hlystov
L'indicatore costruisce zone di posizione preferita degli stoploss per le posizioni long e short in qualsiasi momento, può essere utilizzato per il lavoro di trailing stop.
I confini delle nuvole rappresentano il valore minimo e massimo dello stoploss per le posizioni di acquisto e vendita.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/706
