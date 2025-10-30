CodeBaseSezioni
Indicatori

SL_ATR - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
Autore reale:

Vladimir Hlystov

L'indicatore costruisce zone di posizione preferita degli stoploss per le posizioni long e short in qualsiasi momento, può essere utilizzato per il lavoro di trailing stop.

I confini delle nuvole rappresentano il valore minimo e massimo dello stoploss per le posizioni di acquisto e vendita.

Indicatore SL_ATR

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/706

