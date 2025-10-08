Unisciti alla nostra fan page
Cancellare il grafico - script per MetaTrader 5
Questo script elimina tutti gli oggetti grafici presenti nel grafico, cosa molto necessaria quando con il tempo il grafico accumula oggetti non più necessari.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/664
