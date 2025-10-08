CodeBaseSezioni
Cancellare il grafico - script per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(33)
Pubblicato:
Questo script elimina tutti gli oggetti grafici presenti nel grafico, cosa molto necessaria quando con il tempo il grafico accumula oggetti non più necessari.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/664

