ポケットに対して
インディケータ

RSI Strike - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1645
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Matvievskiy Andrey

この指標は様々な期間に属するRSI（Relative Strength Index、相対力指数）の交点を表示します。計8のRSIが使用されます（1交差あたり2つ）。指標のシグナルは、他のいくつかのトレンド指標の測定値と比較されなければなりません。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年7月17日に公開されました。

RSI Strike

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/640

