RSI Strike - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1645
実際の著者：
Matvievskiy Andrey
この指標は様々な期間に属するRSI（Relative Strength Index、相対力指数）の交点を表示します。計8のRSIが使用されます（1交差あたり2つ）。指標のシグナルは、他のいくつかのトレンド指標の測定値と比較されなければなりません。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年7月17日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/640
IncBandsOnArray
CBandsOnArrayクラスは指標バッファでのボリンジャーバンド ®（BB）の計算のために設計されています。IncStdDevOnArray
CStdDevOnArrayクラスは指標バッファでの標準偏差（StdDev）の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。
Multi RSI
1つのチャートでの8つのRSI（Relative Strength Index）テクニカル指標。X2MA 変換ローソク足
この指標は価格データをX2MA指標値に関連付けられた新しい座標系に変換します。