- Nikolay Kositsin
- 1996
实际作者:
Matvievskiy Andrey
本指标显示不同周期的 RSI (相对强度指数) 指标的交叉点。总计使用 8 条 RSI 指标 (每个交叉两条)。本指标信号必须与一些其它趋势指标的读数进行比较。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.07.2009。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/640
