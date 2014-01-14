代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RSI 撞击 - MetaTrader 5脚本

Matvievskiy Andrey | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1996
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Matvievskiy Andrey

本指标显示不同周期的 RSI (相对强度指数) 指标的交叉点。总计使用 8 条 RSI 指标 (每个交叉两条)。本指标信号必须与一些其它趋势指标的读数进行比较。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.07.2009。

RSI 撞击

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/640

VGridLine 日内 X6 VGridLine 日内 X6

每 6 小时间隔的垂直时间栅格。

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

每 3 小时间隔的垂直时间栅格。

多重 RSI 多重 RSI

八条 RSI (相对强度指数) 技术指标在同一图表。

ReverseSymbol ReverseSymbol

本指标与实时变化行情和反转镜像协同工作。