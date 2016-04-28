RSI Strike

Wirklicher Autor:

Matvievskiy Andrey

Der Indikator zeigt die Kreuzungspunkte mehrerer RSI (Relative Strength Index) mit verschiedenen Periodenlängen. Acht RSI Indikatoren werden insgesamt verwendet (zwei Indikatoren pro Kreuzung). Die Signale des Indikators müssen mit denen anderer Trend-Indikatoren verglichen werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.07.2009.

