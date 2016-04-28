CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSI Strike - Indikator für den MetaTrader 5

Matvievskiy Andrey | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1543
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Matvievskiy Andrey

Der Indikator zeigt die Kreuzungspunkte mehrerer RSI (Relative Strength Index) mit verschiedenen Periodenlängen. Acht RSI Indikatoren werden insgesamt verwendet (zwei Indikatoren pro Kreuzung). Die Signale des Indikators müssen mit denen anderer Trend-Indikatoren verglichen werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.07.2009.

RSI Strike

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/640

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

Die Klasse CBandsOnArray berechnet die Bollinger Bänder ® (BB).

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

Die CStdDevOnArray Klasse wird zur Berechnung der Standardabweichung (StdDev) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.

Multi RSI Multi RSI

8-mal den technischen Indikatore RSI (Relative Strength Index) in einem Chart.

X2MA Transform Candles X2MA Transform Candles

Die Anzeige übergibt die Preis-Daten auf ein neues Koordinatensystem, verbunden mit dem Werten des X2MA Indikators.