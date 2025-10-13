L'indicatore disegna una griglia di otto oscillatori stocastici su un grafico con la possibilità di modificare il numero di linee visualizzate.

L'RSI Engine EA è un robot di trading automatico altamente versatile per MetaTrader 5, progettato per eseguire operazioni basate sui segnali del popolare indicatore Relative Strength Index (RSI). La versione 2.1 presenta un'elaborazione ottimizzata dei segnali e una maggiore stabilità. L'EA offre una struttura flessibile con strategie multiple basate sull'RSI, filtri di conferma e impostazioni complete per la gestione del trading, rendendolo adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.