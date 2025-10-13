Unisciti alla nostra fan page
Trinità-Impulso - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autore reale:
basisforex
L'indicatore Impulse mostra le entrate in posizioni e le fasi laterali piatte, quando è meglio non entrare. Lo stato zero caratterizza una piatta laterale. Un impulso a forma di V indica un ingresso nella direzione opposta. Un impulso a forma di P indica un ingresso nella stessa direzione.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base l'11.06.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/684
