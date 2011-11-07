Ставь лайки и следи за новостями
RSI Strike - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4353
Реальный автор:
Matvievskiy Andrey
Индикатор отображает точки пересечения технических индикаторов RSI (Relative Strength Index) с различными периодами. Всего используется восемь индикаторов RSI (по два индикатора на одно пересечение). Вполне естественно, что сигналы этого индикатора предпочтительно совмещать с показаниями какого-нибудь индикатора тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.07.2009.
Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.IncMACDOnArray
Класс CMACDOnArray предназначен для расчета значений индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) по индикаторному буферу.
Восемь технических индикаторов RSI (Relative Strength Index) на одном графике.ReverseSymbol
Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.