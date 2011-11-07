CodeBaseРазделы
RSI Strike - индикатор для MetaTrader 5

Matvievskiy Andrey

Индикатор отображает точки пересечения технических индикаторов RSI (Relative Strength Index) с различными периодами. Всего используется восемь индикаторов RSI (по два индикатора на одно пересечение). Вполне естественно, что сигналы этого индикатора предпочтительно совмещать с показаниями какого-нибудь индикатора тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.07.2009.

Рис.1 Индикатор RSI Strike

